Het Openbaar Ministerie (OM) blijft er bij Jos B. op aandringen om een verklaring te geven voor zijn DNA-sporen die zijn aangetroffen op het lichaam van Nicky Verstappen. De rechter besloot vrijdag dat de verdachte voorlopig vast blijft zitten

De rechtbank stelde vast dat er nog steeds voldoende bezwaren zijn om B. vast te houden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige jongen in 1998 en het mogelijke seksueel misbruik.

Dit tot teleurstelling van de advocaat van B., Gerald Roethof, die vrijdag bepleitte dat er los van het DNA weinig concreet bewijs tegen zijn cliënt is. Het woord bewijs moest wat hem betreft zelfs tussen haakjes worden geschreven.

Het OM dacht daar duidelijk anders over. "Als je DNA op meerdere plekken op een dood jongetje wordt gevonden, dan schreeuwt dat om een verklaring", was de officier van justitie duidelijk.

Er zijn in totaal 21 DNA-sporen van B. op het lichaam van Verstappen gevonden, evenals drie haren. Het OM probeert nog te achterhalen van wie het onbekende tweede DNA-spoor is, maar zegt dat niet te kenmerken als een "verdacht spoor".

B. beroept zich op zwijgrecht bij inhoudelijke vragen

De rechter maakte in zijn openingswoord duidelijk dat B. in februari voor het laatst verhoord is en zich nog steeds op zijn zwijgrecht beroept bij inhoudelijke vragen.

"Zijn goed recht", voegde Roethof daar op de zitting aan toe. "Mijn cliënt heeft de belangrijkste vragen beantwoord. En dat is dat hij niet betrokken is bij de verdwijning, dan wel de dood of het mogelijke misbruik van Verstappen."

Roethof zei dat er druk is uitgeoefend op zijn cliënt door te politie te gaan praten, al was dit volgens de advocaat niet ontoelaatbaar.

OM moet verzoek tot schouw beter onderbouwen

Het OM diende vrijdag ook het verzoek in om een schouw te houden op de plek waar Verstappen is verdwenen en zijn lichaam later is gevonden, de Brunssummerheide in Limburg.

De rechtbank zag hier het nut van in, maar wil dat het OM het beter onderbouwd, zoals welke bijdrage dit aan de waarheidsvinding kan leveren.

Verdachte opgenomen in Pieter Baan Centrum

In de tussentijd zal B. op 14 maart worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). De opname in de kliniek zal zes weken in beslag nemen en de rapportage wordt eind mei verwacht.

De volgende zitting is op 5 juni. Het gaat dan weer om een inleidende zitting. De rechtbank neemt dan ook een beslissing over de schouw. De vierde zitting is ingepland op 27 augustus.

Jongen verdween in zomer van 1998

De destijds elfjarige Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus in 1998 tijdens een zomerkamp. De volgende dag werd hij dood gevonden. Hoewel er geen officiële doodsoorzaak kon worden vastgesteld, gaat het OM uit van een onnatuurlijke dood.

Tijdens zijn aanhouding in Spanje, vorig jaar augustus, werd op zijn computer in Nederland kinderporno gevonden. B. heeft bekend dit te hebben gedownload.

Familie Verstappen heeft moeite met proceshouding verdachte

Peter R. de Vries liet na afloop van de zitting weten dat de familie nog steeds moeite heeft met de zwijgende proceshouding van de verdachte.

Het is volgens de misdaadjournalist hun stellige overtuiging dat B. weet wat er in de laatste uren van Verstappen is gebeurd.