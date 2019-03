Het Openbaar Ministerie (OM) stelt daar tegenover dat een jongen van elf, die volkomen gezond was, niet zomaar komt te overlijden. Justitie gaat ervan uit dat Verstappen is overleden door zuurstoftekort en dat het hier een onnatuurlijke dood betreft. Ze wijzen ook naar het verleden van B. als zedendelinquent, het feit dat hij in de avond van 10 augustus - de dag in 1998 dat Verstappen werd gevonden - door een agent is staande gehouden vlak bij de vindplek van het lichaam en dat hij geen verklaring wil geven over het aangetroffen DNA.