De zaak is hervat. De rechter gaat eerst in op het verzoek van het OM om een schouw te houden. Dat gebeurt normaal gesproken om verklaringen op waarheid te toetsen. De rechter snapt het voorstel, maar neemt er nu nog geen beslissing over. De rechtbank wil meer duidelijk van het OM. Zoals: waar moeten we naar gaan kijken? En is het terrein na twintig jaar niet zó veranderd dat een schouw geen zin meer heeft? En ten derde: op welk tijdstip moeten we gaan kijken? De beslissing wordt op 5 juni genomen.