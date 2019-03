Vrijdag is het wisselend bewolkt. Soms is er wat zon maar er kan ook nog een buitje vallen. De westelijke wind is matig tot krachtig en het wordt 9 graden. In de avond gaat het weer regenen.

Vanuit de nacht blijven er 's ochtends harde windstoten over het land jagen. In de loop van de ochtend neemt de wind echter af. De zon schijnt af en toe, maar er is ook kans op een bui.

In de middag pakken de wolken zich vanuit het westen samen, wat aan het begin van de avond tot buien kan leiden. Gedurende deze periode zal de wind ook weer toenemen, aan de kust tot vrij krachtig. De temperatuur wordt zo'n 9 graden.

In de nacht naar zaterdag is er veel bewolking en regent het af en toe. De wind blijft vrij krachtig boven land en wordt zelfs krachtig tot hard aan de kust en boven het IJsselmeer.

Ook in het weekend blaast de wind krachtig op vele plaatsen. Vooral de kustgebieden en plaatsen rond het IJsselmeer moeten de rest van de week rekening houden met zware windstoten en mogelijk zelfs storm.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 10° 7° W 6 Zondag 8° 5° W 6 Maandag 8° 3° W 5 Dinsdag 7° 2° Z 5 Woensdag 8° 4° ZW 4

