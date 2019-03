Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) probeert een aantal medewerkers van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam het lesprogramma aan "salafistische geloofsleer" te wijden. Burgemeester Femke Halsema verzoekt het bestuur van de middelbare school donderdag per direct op te stappen.

Ook wil Halsema dat de door de NCTV genoemde personen, die de jonge leerlingen zouden beïnvloeden, onmiddellijk de banden met de school verbreken.

Volgens informatie van de AIVD en de NCTV hebben medewerkers van de school banden met een terroristische organisatie: het Kaukasus Emiraat. Deze organisatie zat onder meer achter de aanslag in de metro van Moskou in 2010.

Een onderzoek van de Onderwijsinspectie loopt nog, hoewel de "inspectie heeft moeten vaststellen dat er door de opstelling van de schoolleiding geen klimaat is in de school dat effectief onderzoek mogelijk maakt".

In de brief die met de gemeenteraad is gedeeld, staat dat er geen acuut gevaar is voor de openbare orde, maar dat de ouders die bezig zijn met de inschrijving van hun kinderen "moeten beschikken over relevante informatie".

"Door een parallelle samenleving te bevorderen en in strijd te handelen met de antiradicaliseringsstrategie van de overheid, is de veilige en democratische vorming van Amsterdamse leerlingen op het Cornelius Haga Lyceum niet gewaarborgd."

Halsema heeft de subsidies stopgezet tot gehoor is gegeven aan de eisen die de gemeente stelt. Het bestuur is donderdag ontboden op het stadhuis.

In een korte reactie zegt bestuursvoorzitter Söner Atasoy dat er sprake is van "staatsonderdrukking en staatspropaganda" en van "incompetente randdebielen". "Als ik de mist in ben gegaan, stap ik wel op, maar alleen op basis van feiten, niet op basis van fabeltjeskrantverhalen."

Telefoonnummer geopend voor ouders

De gemeente heeft een telefoonnummer (020-2552903) geopend waar ouders, kinderen en onderwijspersoneel van andere scholen terecht kunnen voor informatie. Ook krijgen alle ouders en leerlingen van de school een brief over de situatie en de maatregelen die de gemeente treft.

De school heeft 174 leerlingen. Jongens en meisjes krijgen gescheiden les.

Het college gaat verder in gesprek met Amsterdamse schoolbesturen en de islamitische gemeenschap over de beschikbaarheid van voldoende plekken voor islamitische leerlingen "waar het uiten van hun religieuze identiteit veilig kan plaatsvinden".

Eerder al omstreden bestuurslid

De komst van de school werd eerder al tegengewerkt door onder anderen de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker, omdat een van de bestuursleden van Stichting Islamitisch Onderwijs op sociale media steun had uitgesproken voor IS. Andere bestuursleden hadden vervolgens niet genoeg afstand genomen.

De stichting ging succesvol in beroep bij de Raad van State, waardoor de school uiteindelijk toch mocht openen