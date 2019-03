Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag tegen twee mannen celstraffen van 23 en 24 jaar geëist voor het liquideren van de 43-jarige Timon Badloe in Nieuwegein op 28 november 2017.

De Amsterdammer Reza J. (25) en de Amstelvener Denzel D. (25) zouden de man in de ochtend voor zijn woning hebben doodgeschoten.

Buurtbewoners en de partner van Badloe troffen hem bloedend aan, hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De twee verdachten konden na een "dollemansrit", waarbij meerdere aanrijdingen werden veroorzaakt, in Amsterdam tot stoppen gedwongen worden door de politie.

Volgens het OM is er veel bewijs tegen de mannen. Zo zijn er kruitsporen die "passen bij de gebruikte munitie" op kledingstukken aangetroffen.

"In spraak- en tekstberichten op een in beslag genomen telefoon en in afgeluisterde gesprekken in de gevangenis, wordt gesproken over de voorbereidingen en hun rol in de uitvoering", aldus justitie.

Het motief voor de moord is nooit duidelijk geworden. D. kreeg de opdracht tijdens een bodybuildinggala van de Amsterdammer Soufian O., die met meer liquidaties in verband wordt gebracht, vermoedt de officier van justitie.