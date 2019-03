De politie heeft donderdag een overleden persoon aangetroffen in een woning in Den Haag. Volgens de politie is er sprake van koolmonoxidevergiftiging.

Twaalf personen, onder wie vier politieagenten, zijn vervoerd naar diverse ziekenhuizen in Den Haag.

Zij bevonden zich in meerdere woningen in de Weimarstraat in Den Haag. De agenten voelden zich niet goed nadat ze de huizen waren ingegaan. Voor zover bekend is de toestand van de agenten en andere mensen niet kritiek.

Ze zijn vooral uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat er hoge waarden koolmonoxide gemeten werden.

De woningen zijn inmiddels gelucht. De politie meldt dat het gevaar voor een koolmonoxidevergiftiging is geweken.