De waterkwaliteit in Nederland is ver ondermaats. Slechts één procent van de grote rivieren en meren voldoet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit.

Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport van duurzaamheidsorganisatie Natuur & Milieu. Ook sloten, beken, vijvers, grachten en kleine plassen zijn vervuild.

Door de slechte waterkwaliteit loopt de drinkwatervoorziening gevaar. Kosten voor drinkwater kunnen gaan stijgen, omdat putten gesloten moeten worden.

Meer dan twintig waterwinputten in Oost- en Zuid-Nederland zijn in de afgelopen jaren gesloten, wegens een te sterke vervuiling met meststoffen. Ook zijn er tussen 2000 en 2015 zijn in 89 waterwinputten hogere doses meststoffen gemeten dan wettelijk is toegestaan.

Vrijwel niemand weet hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in sloten, vijvers en beken

Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er in de waterschapssector langs elkaar heen wordt gewerkt. Verantwoordelijkheden zijn versnipperd en er is nauwelijks toezicht op de naleving van regels.

Vrijwel niemand weet hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in sloten, vijvers, beken en kleinere wateren - goed voor een derde van al het Nederlandse oppervlaktewater - en dat komt door het gebrek aan metingen.

Geen enkele aanpak om vervuiling tegen te gaan

De grootste vervuilers van de wateren zijn dierlijk mest, bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en riool-overstort na extreme regenbuien. Daar komen nieuwe vervuilingen bij, zoals resten van medicijnen. Er is volgens Natuur & Milieu geen enkele aanpak in Nederland om die vervuiling tegen te gaan.

In de laatste jaren zijn bij zes op de tien meetpunten overschrijdingen van de maximumnorm voor bestrijdingsmiddelen vastgesteld. Vooral in gebieden met glastuinbouw, bloemkwekerijen, bollenteelt en vollegronds groenteteelt worden die bestrijdingsmiddelen toegepast, volgens het rapport.

Nederland kan mogelijk boetes verwachten van de Europese Commissie

Waarschijnlijk zal Nederland niet op tijd voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water en kan het mogelijk boetes verwachten van de Europese Commissie.

Het doel was om over vier jaar deze overschrijdingen tot nul terug te brengen, maar deskundigen verklaren tegenover Natuur & Milieu dat Nederland die eis niet op tijd zal halen.