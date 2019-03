In de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door. Er kunnen nog wel buien vallen, met een kleine kans op onweer. De wind wordt westelijk en waait matig tot hard, langs de kust mogelijk even stormachtig. Verder komen er vooral later op de dag in het westen en noorden zware windstoten voor. Het wordt 9 graden.

De ochtend begint druilerig, met behoorlijk wat regen. Ook kunnen voor het eerst windstoten rond de 75 kilometer per uur voorkomen, vooral in het zuidoosten.

Later in de ochtend nemen de regen en wind af en kan hier en daar de zon doorbreken. Lokaal kan er wel een bui blijven vallen, terwijl er ook kans is op onweer. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit.

Naarmate de middag vordert neemt de wind weer toe. Boven land wordt deze krachtig, langs de kust, met name in het westen en noorden, kan er zelfs gesproken worden van stormachtige wind.

Vanwege de windstoten, die 90 kilometer per uur kunnen halen, heeft het KNMI code geel afgegeven voor een groot deel van het land, met uitzondering van Drenthe, het IJsselmeergebied en Utrecht.

De harde wind zwakt pas 's avonds enigszins af. Dan trekt er ook een nieuw neerslaggebeid zuidoostwaarts over het land.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Vrijdag 9° 5° W 5 Zaterdag 9° 4° W 6 Zondag 8° 4° W 6 Maandag 8° 3° W 5 Dinsdag 8° 3° ZZW 5

