Shehzad Hemani, de vader van de ontvoerde Insiya, heeft het gezag over het kind verloren. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland vorige maand bepaald, blijkt uit een recent gepubliceerd vonnis.

De rechtbank zegt het standpunt van de Raad voor de Kinderbescherming te delen, die eerder aanvoerde dat het gezag van de man moest worden ontnomen.

Zo zijn er "grote zorgen over haar (Insiya's, red.) emotionele ontwikkeling", luidt het vonnis. "Behalve de vader, weet niemand hoe het met de minderjarige gaat, wat haar is verteld en wat dit alles met haar doet."

Volgens de rechtbank is het kind, "los van de vraag of er al dan niet sprake is van ontvoering, van de ene op de andere dag weggehaald bij haar moeder". Insiya is daarna meegenomen naar India.

Nog geen definitieve beslissing genomen

Er zijn in India ook een aantal zittingen geweest over de voogdij. De rechtbank van Noord-Holland zegt dat het hier om voorlopige maatregelen gaat en dat er dus nog geen definitieve beslissing is genomen. Ook zou hier geen zicht op zijn.

Met de uitspraak heeft de moeder van Insiya "voortaan het eenhoofdig gezag". Het is niet bekend of de uitspraak in Nederland enig effect heeft op de zaak in India.

Strafzaak tegen ontvoerders loopt nog

Het kind werd in 2016 door meerdere mannen op gewelddadige wijze weggenomen uit een woning in Amsterdam.

In Nederland loopt nog een strafzaak tegen de vader en de personen die de ontvoering zouden hebben uitgevoerd. Deze zaak ligt stil tot mei.