Het gerechtshof heeft woensdag de 43-jarige Maikel S. veroordeeld tot een celstraf van 24 jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van twee senioren in januari 2013 in Groningen.

Het gerechtshof in Leeuwarden is ervan overtuigd dat S. op 18 januari 2013 in de stad Groningen de 66-jarige Gudrun Küster heeft gewurgd.

Later op de dag wurgde hij ook de 71-jarige Trevor Griffiths en stak hij het lichaam van de man in brand. Beide slachtoffers hadden de dakloze en drugsverslaafde S. een tijdje in huis gehad.

Volgens het hof is bij de dood van Küster sprake van doodslag en bij Griffiths van gekwalificeerde doodslag. Daarmee wordt bedoeld dat een verdachte iemand doodt om een ander misdrijf te verhullen. "Verdachte is nietsontziend en meedogenloos geweest en beide slachtoffers hebben gruwelijk geleden", aldus het gerechtshof.

De rechtbank in Groningen ging in 2016 uit van dubbele doodslag en een volledig toerekeningsvatbare verdachte. Het vonnis luidde toen twintig jaar cel.

Hof neemt eis tbs over van OM

Deskundigen van de rechtbank in Groningen adviseerden in 2016 S. geen tbs op te leggen, omdat hij volledig toerekeningsvatbaar was verklaard. Het OM ziet dat anders en het hof gaat erin mee.

Volgens het hof kan ook iemand die toerekeningsvatbaar de maatregel tbs opgelegd krijgen. Tijdens een eerdere zitting in de zaak verklaarde de officier van justitie dat de man een gevaar is voor de samenleving en dat daarom tbs vereist is.

"De man vermoordde twee mensen op één dag en het is nog onduidelijk waarom. Het is een raadsel en S. geeft geen opening van zaken, hij ontkent", stelt de officier van justitie. "Maikel S. is een gevaar voor de samenleving en de veiligheid van de samenleving vereist de maatregel tbs."