De dag start op veel plaatsen droog, in het oosten is mogelijk wat zon te zien. Later valt vanuit het westen op steeds meer plaatsen enige tijd regen, maar met 10 tot 13 graden is het niet erg koud.

Vanuit de nacht blijft er veel bewolking hangen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Heel lokaal kan er een buitje vallen, maar op meerdere plaatsen is mogelijk zelfs de zon te zien.

In de loop van de dag neemt de regen dan toch toe, met namen in het westen, midden en noorden van het land. Met temperaturen tussen de 10 en 13 graden leidt dat echter niet tot kou.

De wind kan net als voorbije dagen flink toenemen, met name langs de kust en rond het IJsselmeer. In de nacht naar donderdag is het bewolkt en tijdelijk droger, later volgt in het zuiden en zuidwesten opnieuw regen.

Donderdag start met stevige regenval, maar in de loop van de dag wordt het vaker droog. De zuidwestelijke wind neemt flink toe, waarbij zowel aan de kust als boven land zware windstoten tot 90 kilometer per uur kunnen voorkomen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Donderdag 8° 8° ZW 5 Vrijdag 9° 4° W 5 Zaterdag 10° 4° W 5 Zondag 9° 5° W 5 Maandag 7° 3° WNW 5

