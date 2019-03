Een aspirant-agent van de politie-eenheid Amsterdam, Mehmet A., heeft bijna een jaar lang geheime informatie uit politiesystemen doorgespeeld aan de onderwereld. Eind november vorig jaar werd hij opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag een celstraf van 45 maanden tegen de aspirant-agent.

Zowel de rechtbank als het OM spreekt in gesprek met AT5 het vermoeden uit dat A. doelbewust bij de politie is gestationeerd om informatie door te spelen aan de onderwereld.

De 22-jarige verdachte uit Tiel was sinds begin 2017 gestationeerd als arrestantenwacht bij het cellencomplex in Amsterdam-Zuidoost. Hij surveilleerde ook op straat en was op dat moment nog bezig met zijn opleiding.

A. haalde volgens justitie sinds december 2017 tientallen namen van drugscriminelen, plofkrakers en leden van criminele motorbendes door de politiesystemen.

Justitie spreekt van een "schrikbarend grote hoeveelheid illegale raadplegingen en het veelvuldig doorverkopen daarvan". De agent heeft verklaard dat het om vijftig verschillende personen zou gaan.

A. hield een spreekuur met criminelen

De werkwijze van de corrupte politieman was opvallend. A. zou een soort spreekuur in zijn auto hebben gehouden, waarbij hij tegen betaling geheime informatie verkocht. Naar eigen zeggen kreeg hij 250 euro per op te vragen naam.

Als hij meer namen tegelijkertijd moest opzoeken, gaf de agent korting. Zo speelde hij op een bepaald moment in ruil voor 1.250 euro informatie over zes mensen door.

De rechtbank in Arnhem eiste dinsdagmiddag een gevangenisstraf van 45 maanden tegen de aspirant-agent. Volgens de officier van justitie is bewezen dat de man uit Tiel informatie uit de politiesystemen illegaal heeft geraadpleegd en tegen betaling heeft doorgespeeld aan derden.

"Dit soort handelingen raakt niet alleen de integriteit van een politieambtenaar, maar het heeft zijn weerslag op de integriteit van alle opsporingsdiensten, aldus de officier van justitie.

Ook wil het OM de verdachte het recht ontzeggen tot het bekleden van een publiek ambt voor acht jaar. "A. heeft bewezen zich niet als een behoorlijk ambtenaar te kunnen gedragen, zodat de maatschappij zo lang mogelijk beschermd moet worden tegen een eventuele terugkeer van verdachte in een openbaar ambt", stelt de officier.