De presentatie omtrent het Schiekadeblok die oud-wethouder Adriaan Visser naar de pers lekte was niet geheim, concludeert onderzoeksbureau Strated Consulting in een onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het college doet daarom geen aangifte tegen de voormalige wethouder.

Volgens het onderzoek is de presentatie die Visser naar de pers lekte anders dan de presentatie die in juni 2009 door het college is behandeld.

De informatie die in de presentatie staat kan tien jaar na de behandeling in het college niet als vertrouwelijk of geheim worden beschouwd, stelt het onderzoeksbureau. Het document is namelijk nooit expliciet geheim gemaakt.

Ook onderzocht het bureau of het gelekte document de gemeente Rotterdam nog kan schaden. Ook dat blijkt niet het geval te zijn.

Oppositie woedend, doet wel aangifte

De zeven Rotterdamse oppositiepartijen gaan wel aangifte doen tegen Visser. De oppositie zijn niet te spreken over de gang van zaken.

"Dat is beschamend", stelt Joost Eerdmans, partijleider van Leefbaar Rotterdam in een reactie tegen RTV Rijnmond. "Dit is een erg kromme redenering. Het komt niet uit om aangifte tegen een oud-wethouder te doen en dus doet men het niet. Daarom gaan wij als oppositie nu alsnog aangifte doen."

Volgens Eerdmans zijn de stukken wel degelijk geheim. "Het college heeft zelf geheimhouding op deze stukken gehouden, inclusief Visser", zegt Eerdmans. Hij wil daarom niet dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau, maar door het Openbaar Ministerie (OM).

Schiekadeblok zorgt al langer voor problemen in Rotterdam

Het Schiekadeblok zorgt al enige tijd voor onrust in de Rotterdamse politiek. In 2009 kocht de gemeente het terrein waarop het project van projectontwikkelaar LSI gebouwd zou moeten worden voor 52 miljoen euro.

Bij de koop van het terrein werd afgesproken dat de projectontwikkelaar jaarlijks 2 miljoen euro aan erfpacht zou betalen aan de gemeente. LSI kon dit geld echter niet opbrengen, waardoor de gemeente zo'n 20 miljoen euro is misgelopen.

Vorig jaar kwam er een kritisch rapport van de Rekenkamer over deze constructie naar buiten. Hierin werd topambtenaar Visser, die de leiding had over het project, flink bekritiseerd.

Om Visser te verdedigen werd een document waarin vertrouwelijke informatie stond die hem verdedigde naar de pers gelekt.