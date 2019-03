De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag een 44-jarige man veroordeeld tot twintig jaar cel voor de gewelddadige roofmoord op de 85-jarige Ans van der Meer uit Den Haag.

Zijn 35-jarige partner kreeg dinsdag een celstraf van negen maanden opgelegd voor het witwassen van de buit.

Paul O. en zijn partner hadden bankpassen, sieraden, horloges en gouden tientjes gestolen. De twee zouden met de opbrengst op vakantie zijn gegaan.

De bejaarde vrouw werd in juni 2017 door vriendinnen dood gevonden in haar flat in Loosduinen. De vrouw was ernstig toegetakeld. Haar borstbeen was gebroken, net als een borstwervel, negen ribben en neus. De vrouw stierf door verstikking.

De politie kwam de twee verdachten op het spoor, doordat ze enkele uren na de moord geld hadden opgenomen met de bankpas van de vrouw. Het tweetal werd herkend op beelden. Ook hadden ze sieraden van de vrouw in bezit.

Verdachte 'moet hebben geweten dat ze het niet overleefde'

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen beiden zestien jaar cel geëist. De rechtbank vond die straf in het geval van O. onvoldoende, vanwege de agressieve manier waarop hij te werk was gegaan. De man heeft volgens de rechtbank "de zeer kwetsbare oude vrouw zoveel ernstig letsel toegebracht, dat hij moet hebben geweten en gewild dat ze het niet overleefde".

Zijn partner werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de overval, omdat er geen bewijs was dat zij er zelf bij aanwezig was.

