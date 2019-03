Voor het veroorzaken van een ongeval in Assen waarbij twee negentienjarige mannen om het leven zijn gekomen, heeft het Openbaar Ministerie (OM) twaalf maanden jeugddetentie geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Ook eist de officier van justitie dat het rijbewijs van de negentienjarige Mark B. uit Smilde voor drie jaar wordt ingetrokken.

B. reed op 19 september na een voetbaltraining met vier clubgenoten terug naar huis. Hij was onder invloed van alcohol. Hij reed te hard en haalde op een verkeersdrempel een andere auto in. B. raakte de macht over het stuur kwijt en botste via een lantaarnpaal tegen een boom.

Twee passagiers zijn direct aan hun verwondingen overleden. B. en een andere teamgenoot raakten zwaargewond. Een vijfde inzittende liep lichte verwondingen op.

De verdachte maakte volgens de aanklager een grove verkeersfout waardoor het ongeval hem te verwijten valt.

B. dronk voor de rit drie flesjes bier

B. verklaarde dat hij na de training drie flesjes bier had gedronken. Hij reed op een klinkerweg minstens 60 kilometer per uur, terwijl daar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt.

Tijdens de zitting kwamen ook de vaders van de omgekomen mannen aan het woord. Beiden hadden een portret van hun zoon voor zich toen zij hun verhaal deden. B. zei in zijn laatste woord: "Ik kan het niet terugdraaien. Ik voel mij enorm schuldig."