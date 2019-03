Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag veertien jaar cel geëist tegen een 33-jarige man die verdacht wordt van doodslag op het veertien maanden oude kind van zijn toenmalige vriendin. Tegen de 23-jarige vrouw is achttien maanden cel geëist.

Volgens de officier van justitie wist de moeder dat haar vriend haar veertien maanden oude dochter mishandelde, maar ondernam ze niets om haar in veiligheid te brengen. Het OM houdt alleen de vriend van de vrouw verantwoordelijk voor de dood van het meisje.

De moeder heeft een lagere straf tegen zich horen eisen dan haar vriend. Volgens de officier van justitie kan ze alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het bewust in hulpeloze toestand brengen en laten van haar kind.

De man en de vrouw zeggen beiden van niks te weten en ontkennen betrokkenheid bij de mishandeling en dood van het kind.

"Maar kijken we naar de bewijsmiddelen tegen beide verdachten, dan is mijn conclusie en overtuiging op basis van die bewijsmiddelen dat het de man is geweest die het geweld op het meisje heeft uitgeoefend dat tot haar dood heeft geleid", aldus de officier. Het OM sluit uit dat er een mogelijke derde betrokkene was.

OM: Vriend legde leugenachtige verklaringen af

Het meisje overleed op 12 oktober 2017 in Hengelo, nadat artsen ruim een uur lang hadden geprobeerd haar leven te redden. Bij het kind werden 39 bloeduitstortingen, inwendige bloedingen en sporen van verwurging geconstateerd.

De patholoog die het lichaam heeft onderzocht, zei eerder dat zij nog nooit zulke ernstige letsels had gezien.

Nadat de man in augustus 2017 bij de vrouw en haar kind was ingetrokken, zijn voor het eerst letsels aangetroffen bij het meisje. Ook heeft de man volgens het OM leugenachtige verklaringen afgelegd over het tijdsverloop van de fatale avond en nacht.

Verder zouden familieleden van de vrouw hebben gehoord dat de man na het overlijden tegen de moeder had gezegd: "Sorry, het is niet mijn bedoeling geweest."

Meisje had hoge concentratie amfetamine in bloed

Uit onderzoek bleek ook dat er een hoge concentratie amfetamine in het bloed van het meisje zat. De doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld, omdat er meerdere mogelijkheden waren.

Ook bij de vriend van de vrouw werd amfetamine in het bloed geconstateerd. Volgens de officier heeft de man daarover gelogen en heeft hij ook hierdoor zijn geloofwaardigheid verloren.

De vrouw bevestigde tijdens een eerdere zitting schoorvoetend dat als zij het niet gedaan had, haar vriend het dan op zijn geweten moest hebben. Rechters verbaasden zich over de reacties van de twee. "Had u hem niet aan willen vliegen en willen vragen wat hij in godsnaam met uw kind had gedaan?", vroegen ze. De vrouw gaf geen antwoord op deze vraag.

Volgens biologische vader had het meisje vaker blauwe plekken

De biologische vader van het meisje zegt dat ze vaker blauwe plekken had toen ze bij hem verbleef. De vrouw en haar vriend stellen dat ze slechts een enkele keer een blauwe plek bij het kind hadden waargenomen.

De twee zijn onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De vrouw blijkt volgens dat onderzoek verstandelijk licht beperkt te zijn en de man zou een persoonlijkheidsstoornis hebben.