De politie is dinsdagochtend bezig met een grootschalige actie in de Haagse wijk Ypenburg. De agenten worden hierbij ondersteund door het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag. Er zijn doorzoekingen gedaan in ruim dertig woningen waarbij drie personen zijn aangehouden.

De aangehouden mannen van 57, 43 en 36 jaar komen uit Zoetermeer, Nootdorp en Rijswijk. Ze worden verdacht van witwassen en zouden hebben opgetreden als verhuurbemiddelaars.

De politie laat weten dat de actie nog in volle gang is en dat er daarom nog niet meer informatie gedeeld zal worden.

Twintig andere panden in Ypenburg worden nog doorzocht. Ook zijn er acties gaande in Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en Rotterdam.

Invallen gedaan in spookwoningen

De invallen zijn gedaan in zogeheten spookwoningen. Deze panden worden gebruikt door criminelen, terwijl de bewoners niet staan ingeschreven in het bevolkingsregister of valse papieren gebruiken.

Deze mensen proberen op deze manier uit beeld te blijven van de overheid. Vaak worden de panden gebruikt voor criminele doeleinden en als safehouses. Er worden bijvoorbeeld grote partijen geld, vuurwapens of drugs opgeslagen.

Ook de FIOD, de Belastingdienst en de gemeente Den Haag zijn betrokken bij de actie.