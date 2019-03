Een 35-jarige docente Engels uit Ede heeft maandag dertig maanden celstraf opgelegd gekregen van de rechtbank in Rotterdam voor het deelnemen aan de terroristische organisatie Isis (IS) in Irak. Hiervan zijn tien maanden voorwaardelijk.

De vrouw, Senabel al-N., was van januari 2015 tot december 2017 in Irak.

Volgens de rechtbank is ze schuldig aan het "eigen maken van het radicale en extremistische gedachtegoed van de gewapende jihadstrijd". Ook zou ze in "dat kader" een automatisch vuurwapen voorhanden hebben gehad.

Op foto's is onder meer te zien hoe ze poseert naast een IS-vlag, gekleed in een militaire outfit "en een kalasjnikov-vuurwapen vasthoudt, waarvan de verdachte heeft verklaard dat dat een echt wapen is".

Volgens de rechtbank staat ook vast dat ze in Falluja en Mosoel is geweest op momenten dat deze plaatsen door IS werden beheerst. Naast de celstraf, krijgt de vrouw ook een proeftijd van drie jaar. Ze heeft een meldplicht bij de reclassering en moet als onderdeel van haar straf ook meewerken aan "gesprekken met een externe theologische deskundige".

Vrouw kreeg twee kinderen in strijdgebied

De vrouw is in het strijdgebied getrouwd en heeft hier twee kinderen gekregen. Begin vorig jaar is ze teruggekeerd naar Nederland, waarna ze meteen is vastgezet. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De docente heeft haar betrokkenheid bij IS ontkend. Volgens haar advocaat was er onvoldoende bewijs om haar deelname aan IS aan te tonen.