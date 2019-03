Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een inmiddels ontslagen 63-jarige politie-inspecteur van de eenheid Den Haag 2,5 jaar celstraf krijgt wegens corruptie.

Verdachte John B. heeft volgens de aanklager tussen januari 2015 en oktober 2017 vertrouwelijke gegevens uit politiebestanden gehaald en veelal doorgegeven aan een neef uit Raamsdonksveer. Tegen deze 51-jarige Brabander eiste ze voor de rechtbank in Den Haag twintig maanden cel wegens omkoping.

De twee verdachten hebben deels bekend. Oud-politieman B. uit Zoetermeer, met ruim twintig dienstjaren, zei maandag dat het ging om een gunst en vriendendienst en benadrukte dat hij geen geld kreeg voor de informatie.

Maar volgens het OM verklaarde hij eerder kleine bedragen van in totaal ongeveer 1.000 euro te hebben ontvangen. Ook zijn neef Johannes B., die niet op de zitting was in verband met een vakantie, had verklaard dat hij de politie-inspecteur soms iets extra's gaf voor hulp met zijn boten. Johannes zit in de jachtbouw.

Informatie gelinkt aan zeker vijftig mensen

De informatie die de verdachte heeft opgezocht, is te linken aan zeker vijftig personen, concludeerde de Rijksrecherche. De meesten van hen verkeren in het criminele milieu. B. kon niet neuzen in zwaardere rechercheonderzoeken. Toch was de informatie volgens het OM van grote waarde voor criminelen.

Inspecteur B. werkte als leidinggevende bij de dienst beveiligen en bewaken en had toegang tot registers van diverse diensten. Zo kon hij zien of iemand gesignaleerd stond, bijvoorbeeld als verdachte.

De informatie had volgens het OM ook betrekking op een belangrijk drugsonderzoek. Hij printte soms tientallen pagina's.

'Politiesystemen zijn geen Google'

Ze benadrukte dat "politiesystemen geen Google zijn" en dat ongeoorloofd informatie zoeken strafbaar is. Het politiesysteem toont dat ook bij elke opdracht. Volgens haar heeft B. het imago van de politie geschaad en jarenlang zijn collega's voor de gek gehouden.

B. zelf zei dat hij altijd trots was op zijn uniform en dat het heel zuur is dat hij oneervol is ontslagen. "De andere jaren heb ik altijd goed gewerkt." Hij hoopt dat hij hooguit een taakstraf krijgt.