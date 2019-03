Militair Marco Kroon is volgens verschillende media zondag in Den Bosch aangehouden nadat hij een agent een kopstoot had gegeven. Het Brabants Dagblad meldt maandag dat Kroon door de politie is overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.

Kroons advocaat Geert-Jan Knoops heeft bevestigd dat de militair is aangehouden en laat weten dat Kroon nog vastzit. Knoops kan niet zeggen waarvan Kroon wordt verdacht. "Ik weet momenteel niet wat er gaande is", zegt Knoops, die over de kwestie nog geen direct contact met Kroon heeft gehad. "Het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen."

De Marechaussee onderzoekt mogelijke strafbare feiten van militairen. Een woordvoerder zegt geen nadere mededelingen te doen over individuele aanhoudingen. De Marechaussee wil slechts kwijt dat er een onderzoek loopt "omdat er iets heeft plaatsgevonden".

Het Brabants Dagblad meldt dat Kroon tijdens het carnavalsweekend door de politie werd betrapt op wildplassen. Toen hij daar volgens getuigen op werd aangesproken, gaf hij de agent een kopstoot.

Kroon is drager van de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding.