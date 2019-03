Militair Marco Kroon is volgens verschillende media zondag in Den Bosch aangehouden nadat hij een agent een kopstoot had gegeven. Volgens Hart van Nederland is hij maandagmiddag vrijgelaten.

Kroons advocaat Geert-Jan Knoops bevestigt tegen het programma dat de militair is aangehouden. Dit gebeurde nadat hij door agenten betrapt werd op wildplassen.

"Hij kon niet stoppen met plassen en vervolgens is dat geëscaleerd", aldus de advocaat. Kroon heeft volgens Knoops ontkend dat hij een agent heeft mishandeld. "Voor zover hij kan herinneren is dat niet gebeurd."

Getuigen hebben tegen meerdere media verklaard dat de militair een agent een kopstoot had gegeven, nadat hij werd aangesproken op het wildplassen.

'Kroont baalt van de situatie'

Kroon zegt tegen Hart van Nederland dat de situatie "anders is dan dat het nu wordt weggezet". "Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik er ontzettend van baal dat dit allemaal is gebeurd", zegt Kroon, die eraan toevoegt dat hij gewoon carnaval aan het vieren was.

De Marechaussee onderzoekt mogelijke strafbare feiten van militairen. Een woordvoerder zegt geen nadere mededelingen te doen over individuele aanhoudingen. De Marechaussee wil slechts kwijt dat er een onderzoek loopt, "omdat er iets heeft plaatsgevonden".

Kroon is drager van de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding.