Het luchtkussen van partycentrum Happy Days in Grootebroek, waar de vierjarige Maurycy Biernacki in 2015 vanaf is gevallen, was niet bedoeld als glijbaan. Het toestel werd echter wel zo gebruikt, werd maandag duidelijk in een strafzaak over de dood van de jongen.

Het bedrijf zelf, directeur Lieuwe de J. (52), medewerker Jeroen S. (29) en pedagogisch medewerker Petra K. (32) van de buitenschoolse opvang (bso), worden verdacht van dood door schuld.

In eerste instantie was er geen handleiding van het toestel. De handleiding werd pas in 2014 opgevraagd, nadat een inspecteur in 2013 had geconstateerd dat die ontbrak.

De opblaasbaan was onderdeel van een meerkamp en had een schuine afdaling. Volgens de handleiding moesten gebruikers via een net afdalen. Het net was echter weggehaald en het luchtkussen functioneerde nu ook als een glijbaan.

Jongen viel van rand speeltoestel

Biernacki was op 31 december 2015 samen met negen andere kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar en een begeleider van de bso gaan spelen bij de indoorspeeltuin van Happy Days. De jongen was op de rand van het toestel geklommen en maakte een val van zo'n 3 meter. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht.

De jongen werd afgevoerd naar het VU medisch centrum in Amsterdam waar ernstig hersenletsel werd geconstateerd. Uiteindelijk werd besloten om de beademing te stoppen. De jongen is op 9 januari 2016 overleden.

Handleiding toestel niet gelezen door directeur en medewerker

Maandag werd duidelijk dat er een hoop dingen zijn fout gegaan. Zo was er een medewerker van Happy Days aanwezig, die naar eigen zeggen geen instructies over het toestel heeft gehad. Volgens directeur De J. moest hij ook toezicht houden op de kinderen.

Zowel de directeur als de medewerker met een leidinggevende functie was niet op de hoogte van de inhoud van de handleiding. Ze hadden dus niet gelezen dat het uitdrukkelijk verboden is om van het toestel te glijden.

De J. noemde deze constatering "vreselijk". "Ik heb er niet bij stilgestaan. Gelijkwaardige toestellen werden wel als glijbaan gebruikt." De man zei ook dat de minimumleeftijd voor het springkussen acht jaar was. Dit zou niet zijn medegedeeld aan de medewerker van de bso.

De vrouw die werkzaam was bij de bso wordt door het OM verweten niet te hebben voldaan aan haar zorgplicht en onvoldoende toezicht te hebben gehouden. K. zegt niet te hebben gezien dat de jongen op de rand was geklommen.

Eerder ongeval leidde niet tot extra veiligheidsmaatregelen

Een eerder ongeval in 2015 met hetzelfde luchtkussen leidde niet tot extra veiligheidsmaatregelen, zoals matten aan de zijkant die een val konden breken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaf begin dit jaar toe te hebben gefaald in het toezicht. De toezichthouder erkent aansprakelijkheid voor de dood van het kind.

Maandagmiddag wordt vermoedelijk de strafeis uitgesproken.