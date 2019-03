Het onstuimige weer heeft maandagochtend al vroeg tot problemen op de weg geleid. Ook het treinverkeer en de luchtvaart worden door het weer gehinderd.

Op de A27 richting Breda is het dak van een vrachtwagentrailer gewaaid. Er staat een behoorlijke file.

Op de A4 hing bij de Beneluxtunnel een matrixbord los. De linkertunnelbuis richting het zuiden was afgesloten. Het bord is inmiddels verwijderd. Op de A29 zijn bomen op de weg beland. Volgens de ANWB is de rechterrijstrook dicht.

Op de A2 richting Utrecht bij Vinkeveen lag door een voertuig verloren lading op de weg. Drie rijstroken moesten dicht.

KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de zware windstoten. In de kustgebieden kunnen windstoten van meer dan 100 kilometer per uur voorkomen. De waarschuwing geldt nog voor de hele ochtend.

Ook het treinverkeer heeft veel last van de wind

Ook het treinverkeer ondervindt op een aantal plekken problemen van de harde wind. De hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijdt tot 9.00 uur niet door de harde wind. Ook de normale NS-dienstregeling op dit traject is tijdelijk aangepast. Er rijden minder treinen, laat de NS weten.

Tussen Roosendaal en Dordrecht is de hele ochtend geen treinverkeer mogelijk, omdat het spoor geblokkeerd wordt door takken en andere objecten. De hele ochtend kunnen op dat traject geen treinen rijden, vermoedt de NS. De dienstregeling in de rest van het land wordt overigens niet aangepast vanwege de harde wind.

In de Tooropstraat in Nijmegen is een grote steiger omgevallen. Op beelden is een enorme ravage te zien. Er zijn geen personen gewond geraakt. De supermarkt moest wel enige tijd dicht blijven.

KLM schrapt 72 vluchten vanwege de wind

KLM heeft 72 vluchten binnen Europa van maandag geannuleerd. De vluchten zijn uit voorzorg geannuleerd, zodat de kans groter is dat intercontinentale vluchten van KLM wel kunnen doorgaan, aldus de woordvoerder.

Bij de vluchten die wel doorgaan, moet rekening worden houden met vertraging. De toestellen die opstijgen en landen hebben last van veel zijwind. Bovendien zijn de start- en landingsbanen door de regenval van de afgelopen uren gladder dan normaal.

Windstoten van meer dan 100 kilometer per uur

Aan de kust en op de Waddeneilanden wordt het mogelijk stormachtig waarbij windstoten van meer dan 100 kilometer per uur kunnen worden gemeten. Ook rond het IJsselmeer zal het naar verwachting harder waaien dan in de rest van het land.

In het zuiden zijn diverse carnavalsoptochten afgezegd of uitgesteld vanwege de harde wind.