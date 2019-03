Het aantal aed's (automatische externe defibrillator) en burgerhulpverleners in Nederland is het afgelopen jaar fors gestegen, meldt het AD maandag.

Op dit moment zijn er bijna achttienduizend aangemelde aed's in Nederland, een stijging van 45 procent ten opzichte van jaar geleden. Ongeveer 70 procent van die reanimatieapparaten is 24 uur per dag beschikbaar.

Het aantal burgerhulpverleners is met meer dan een derde gestegen naar 225.000 mensen. Deze vrijwilligers kunnen via een systeem opgeroepen worden een reanimatie te starten of een aed naar een slachtoffer in de buurt te brengen. Gemiddeld zijn zij 2,5 minuut eerder bij het slachtoffer dan de hulpdiensten.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, zegt in de krant dat elk jaar ongeveer zeventienduizend mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen.

Hij prijst de mensen die een reanimatiecursus volgen of samen met hun eigen buurt een aed aanschaffen.