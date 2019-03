Het KNMI heeft voor maandagochtend een code geel afgegeven vanwege de komst van zware windstoten. De waarschuwing is van kracht tussen 5.00 en 14.00 uur en geldt voor alle provincies.

Ook op zondag waait het op sommige plekken al stevig bij windkracht 5. In de nacht van zondag op maandag trekt de wind nog verder aan. Er kunnen dan windstoten tussen de 75 en 90 kilometer per uur voorkomen, melden het KNMI en Weerplaza.

Aan de kust en op de Waddeneilanden wordt het mogelijk stormachtig waarbij windstoten van meer dan 100 kilometer per uur kunnen worden gemeten. Ook rond het IJsselmeer zal het naar verwachting harder waaien dan in de rest van het land.

Het KNMI en Weerplaza stellen dat het verkeer maandag last kan hebben van de harde wind. Op veel plaatsen in het land vinden in de komende dagen ook carnavalsoptochten plaats. Omdat het ook boven land stevig zal waaien, zullen ook carnavalsvierders hinder ondervinden.

De waarschuwing geldt maandag in ieder geval de gehele ochtend. Volgens het KNMI neemt de wind na het middaguur vanuit het zuiden geleidelijk in kracht af, maar het blijft maandag eigenlijk de hele dag stevig waaien. Het is verder wisselend bewolkt met soms wat regen. In de middag is het vaker droog.

Ook in de dagen na maandag blijft het wisselvallig met af en toe een bui. De temperaturen komen dan uit tussen de 8 en 10 graden.