Meerdere panden in Amsterdam-Oost hebben zondagochtend vroeg schade opgelopen. Er ging vermoedelijk een explosief af, zegt de politie. Die kreeg rond 05.10 uur meerdere meldingen van een harde knal ter hoogte van een coffeeshop in de Linnaeusstraat.

Surveillerende agenten zagen een lichtflits en hoorden ook een harde knal. Een politiewoordvoerster zegt tegenover ANP dat onder meer sprake is van schade aan ramen van gebouwen. Die bevinden zich in sommige gevallen tientallen meters verderop. De zegsvrouw benadrukt dat pas bij daglicht een goede inschatting kan worden gemaakt van de totale schade.

De politie heeft nog geen aanwijzingen dat er ook mensen gewond zijn geraakt. De straat is vanwege het onderzoek deels afgezet.

Ook kijkt een explosievenverkenner van de politie of de Explosieven Opruimingsdienst Defensie moet worden ingeschakeld.

In januari was ook al sprake van een nachtelijke ontploffing bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat. Het is nog niet helemaal zeker of nu weer een explosief is afgegaan bij datzelfde pand. "We moeten nog wel met zekerheid vaststellen waar het precies is neergelegd en afgegaan", zegt de woordvoerster.