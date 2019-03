Meerdere panden in Amsterdam-Oost hebben zondagochtend vroeg schade opgelopen nadat zich een explosie had voorgedaan. De politie kreeg rond 5.10 uur meerdere meldingen van een harde knal ter hoogte van een coffeeshop in de Linnaeusstraat.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft na onderzoek vastgesteld dat er een explosief is afgegaan. Om wat voor soort explosief het gaat, is nog onduidelijk. Momenteel wordt er nog onderzoek gedaan door de forensische dienst van de politie.

Surveillerende agenten zagen een lichtflits en hoorden ook een harde knal. Een politiewoordvoerder zegt dat er onder meer sprake is van schade aan ramen van meerdere gebouwen. Die bevinden zich in sommige gevallen tientallen meters verderop. Bepaalde panden hebben mogelijk zelfs schade aan de constructie. De gemeente gaat daar verder onderzoek naar doen.

Hoe lang het onderzoek nog gaat duren, kan de politie niet zeggen. Het gebied blijft voorlopig afgezet.

De politie heeft nog geen aanwijzingen dat er ook mensen gewond zijn geraakt.

Linneausstraat had eerder dit jaar ook al te maken met ontploffing

In januari was ook al sprake van een nachtelijke ontploffing bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat. Het is nog niet helemaal zeker of nu weer een explosief is afgegaan bij datzelfde pand. "We moeten nog wel met zekerheid vaststellen waar het precies is neergelegd en afgegaan", zegt de politie.

Het is inmiddels het zoveelste incident in de hoofdstad met explosieve materialen. Niet alleen in februari, maar ook in de maanden ervoor werden er regelmatig explosieven aangetroffen bij verschillende panden in de stad.