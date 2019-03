Bij afvalverwerker Attero even buiten Wilp, in de buurt van Apeldoorn, is zaterdagavond een grote brand uitgebroken. Het vuur is inmiddels onder controle.

Er worden meetploegen ingezet om te kijken of hoge concentraties schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.

De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. Het vuur woedt in een afvalberg bij Attero.

Bij het bestrijden maakt de brandweer gebruik van shovels. De brandhaard wordt afgedekt met zand. De brandweer wil voorkomen dat verontreinigd bluswater de omgeving vervuilt.

Voor zover bekend raakte niemand gewond

Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldde in de nacht van zaterdag op zondag dat de brand feitelijk onder controle is, al moest het sein brand meester nog worden gegeven. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ook hoefden er geen woningen ontruimd te worden.

De brandweer had omwonenden wel gewaarschuwd dat ze ramen en deuren beter dicht kunnen houden en de ventilatie moesten uitzetten. In de wijde omtrek is een NL-Alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Wilp is nog niets bekend.

Bij Attero in Wilp wordt volgens de website per jaar zo’n 225.000 ton gft-afval verwerkt en er wordt elektriciteit gewonnen met een vergistingsinstallatie. Begin dit jaar woedde brand bij een vestiging van Attero in Wijster (Drenthe). Daarbij kwam dioxine vrij. Ook bij Attero in Tilburg was in januari brand.