Een speciaal arrestatieteam heeft de man die verdacht wordt van een liquidatie in Amsterdam eind juli 2018 vrijdagavond aangehouden in Praag. De 38-jarige Caba D. stond sinds twee weken op de Nationale Opsporingslijst. Het Openbaar Ministerie had ook een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

De Nederlandse recherche kwam de verdachte al vrij snel op het spoor, omdat hij herkenbaar was vastgelegd op camerabeelden. Bovendien vond de politie op de plaats delict een DNA-spoor.

De verdachte heeft zowel de Hongaarse als de Servische nationaliteit en zat tot februari 2017 een celstraf uit voor een in 2004 in Servië gepleegde moord.

Bij de liquidatie op 30 juli in de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid kwam de 62-jarige Ivan Serdarusic om het leven.

D. wordt ook van moorden in het buitenland verdacht

Naast de liquidatie in Amsterdam wordt hij ook verdacht van moordzaken in Boedapest (september 2018) en Belgrado (januari 2019).

De komende periode zal het Europese aanhoudingsbevel getoetst worden door het Tsjechische Openbaar Ministerie. Daarnaast zal met de andere betrokken landen overleg plaatsvinden over zijn overlevering.

Met de aanhouding van D. in Praag is het onderzoek voor de Amsterdamse recherche nog niet afgerond. Het onderzoeksteam wil nog altijd zo veel mogelijk informatie ontvangen over zijn tijd in Nederland voorafgaand aan de liquidatie in Amsterdam.