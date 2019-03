Het aantal verkeersruzies waar de politie aan te pas moet komen, is in zes jaar tijd verdubbeld. In 2018 waren er ruim 6.400 van die gevallen, zegt de Nationale Politie tegen EenVandaag.

In 40 procent van de verkeersruzies was er sprake van geweld. "Zorgelijk", zegt woordvoerder Egbert-Jan van Hasselt. "Het lijkt wel alsof we met zijn allen een korter lontje hebben."

De meeste meldingen komen uit de regio's Midden-Nederland, Haaglanden en Oost-Nederland. Van Hasselt raadt mensen aan bij conflicten op de weg vooral kalm te blijven.

Van de automobilisten is 13 procent naar eigen zeggen weleens betrokken geweest bij een verkeersruzie, meldt EenVandaag op basis van onderzoek onder ruim 23.000 automobilisten.

Veel ruzies door gevaarlijke situatie op de weg

Door 52 procent van die ruzies ontstond een gevaarlijke situatie op de weg. Daarbij ging het onder meer om automobilisten die elkaar abrupt lieten remmen in druk verkeer of elkaar bewust van de weg probeerden te rijden.

Ook gebeurt het geregeld dat een conflict in het verkeer uitloopt op een vechtpartij.

Ook niet-automobilisten komen geregeld in verkeersruzies terecht. Met 27 procent zijn fietsers van alle weggebruikers het vaakst betrokken bij een conflict in het verkeer.