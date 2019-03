De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil aardgas winnen op meer plekken in Drenthe. Topman Johan Atema zegt vrijdag in gesprek met RTV Drenthe dat dit nodig is om huishoudens de komende jaren van gas te voorzien.

In Drenthe heeft de NAM dertien kleine gasvelden. Die liggen vooral rondom Assen en in Noord-Drenthe. Volgens het bedrijf worden dit soort velden steeds beter benut door onder meer nieuwe technieken.

Het bedrijf heeft al een vergunning voor gaswinning in de velden, meldt de regionale zender. Maar deze zouden momenteel niet allemaal worden gebruikt.

Het is niet duidelijk wanneer het bedrijf op meer plekken in Drenthe wil gaan werken. Atema noemt als voorwaarden onder meer dat er genoeg draagvlak in de regio is. Ook zou een goede schadeafhandeling geregeld moeten worden.

"Als er kans is op aardbevingen van 3.0 op de schaal van Richter of sterke bodemdaling, dan doen we het niet", aldus de topman tegen RTV Drenthe.

De NAM heeft ongeveer 125 kleine gasvelden, goed voor de levering 50 procent van het gas van het concern. Deze zijn volgens het bedrijf honderden tot duizenden keren kleiner dan het gasveld in Groningen.