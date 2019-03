Twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh blijven voorlopig in de cel. De rechtbank in Rotterdam verlengde vrijdag het voorarrest van Greg R. (70) en Delano R. (48). De mannen worden verdacht van het medeplegen van twee liquidaties.

Het tweetal zou de liquidaties hebben gefaciliteerd. Het Openbaar Ministerie had het over "moordmakelaars" waar je een "moord op bestelling" kon regelen.

De twee kopstukken, Delano R. en Greg R. - die te boek staat als de 'godfather' - werden in november aangehouden bij een grote politieactie. Zij worden verdacht van de moorden op Zeki Yumusak en Jair Wessels, beide in 2017. Naast de twee liquidaties, worden ze ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Kroongetuige Tony de G. zou naar de twee motorclubleden hebben gewezen. Zij zouden de moordopdrachten hebben aangenomen en er vervolgens voor hebben gezorgd dat anderen deze uitvoerden. Ze regelden daarvoor onder meer wapens en vluchtauto's.

'OM bestempelt mijn cliënt zomaar als moordmakelaar'

De advocaten van de twee mannen hekelden de taal van het Openbaar Ministerie (OM). "Het OM heeft mijn cliënt zonder enige terughoudendheid neergezet als moordmakelaar. Er is hier sprake van een ongekende disbalans", aldus Greg R.'s advocaat Christian Flokstra.

Omdat de verklaringen van de kroongetuige momenteel nog onderzocht worden, kan het OM deze nog niet verstrekken aan de rechtbank en de verdediging. Zij weten dus niet precies wat er allemaal in staat.

Kroongetuige verklaarde over vier moorden

Het lijkt dat kroongetuige De G. over vier moorden heeft verklaard, onder andere de twee waarvoor de verdachten nu terechtstaan.

De G. is een van de verdachten in de strafzaak over de moord op Wessels. Over de moord op Yumusak is nog geen zaak.

Wessels werd in juli 2017 doodgeschoten op het parkeerterrein bij station Breukelen, Yumusak rond dezelfde tijd in Rotterdam.