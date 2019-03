Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar een damcoach en toernooiorganisator vanwege het mogelijk stiekem filmen van jonge dammers onder zijn douche.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van De Telegraaf.

"Wij kunnen niet inhoudelijk ingaan op de zaak, maar op dit moment wordt de man als verdachte aangemerkt en verdacht van heimelijk filmen", aldus de woordvoerder die meldt dat er "vooralsnog sprake is van mogelijk één slachtoffer".

De politie heeft meerdere gegevensdragers in beslag genomen. "Wat hierop is aangetroffen delen we niet met de buitenwereld."

Dambond schorst verdachte na melding van politie

De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) meldt dat de jeugdleider uit Culemborg geschorst is in afwachting van het onderzoek. Bij de bond zelf is nooit een beschuldiging binnen gekomen zo stelt de KNDB.

Afgelopen november deed iemand bij de Culemborgse damvereniging Denk en Zet aangifte, zo meldt de politie. Die vervolgens een onderzoek is gestart.

De dambond kwam in actie toen deze hoorde van het onderzoek. "Na de melding hebben we snel maatregelen genomen om te voorkomen dat hij nog operationeel functioneerde”, zegt KNDB-voorzitter Eddo de Jong. "Hij zei echter dat de politie niets had gevonden, en wilde weer aan de slag gaan. Toen konden we niet anders dan hem schorsen."

Bij coach overnachtten regelmatig jonge dammers

De melder zou een camera hebben gezien in de douche bij de coach thuis. Daar sliepen regelmatig jonge dammers, als zij op pad waren voor (jeugd)toernooien.

De verdachte organiseert al tientallen jaren toernooien, vaak ook voor jonge spelers. Hij verbrak volgens De Telegraaf het wereldrecord duurdammen in 2017 en werd vorig jaar door de Gemeente Culemborg geridderd voor zijn verdiensten in de sport.