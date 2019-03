Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Shell gedagvaard voor de explosie die in 2014 plaatsvond in het Noord-Brabantse Moerdijk, zo bevestigt het OM na berichtgeving van onder meer Het Financieele Dagblad. Bij de ontploffing in de fabriek raakten destijds twee mensen gewond.

Op 3 juni 2014 explodeerde een reactor van de fabriek in Moerdijk door een onverwachte reactie tussen stoffen. De reactie veroorzaakte meerdere ontploffingen en er volgde een grote brand. Door de calamiteit raakten twee mensen gewond.

De schade liep in de miljoenen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde na onderzoek dat het bedrijf te weinig oog had voor de risico's.

De explosies vonden plaats bij een reactorvat in de fabriek. Een enorme vuurbal was op kilometers afstand te zien.

Ook vervolging voor lekkage ethyleenoxide

In de dagvaarding wordt ook de lekkage van de giftige stof ethyleenoxide genoemd. Van november 2015 tot januari 2016 is bij Moerdijk 27,7 ton van die giftige stof in de lucht gekomen doordat er een afsluiter open was blijven staan.

Later onderzoek van de GGD in samenwerking met het RIVM toonde aan dat het niet schadelijk is geweest voor de volksgezondheid.

Strafzaak tegen Shell om steekpenningen olieveld Nigeria

Eerder op vrijdag werd al bekend dat een strafzaak tegen Shell wordt voorbereid vanwege de gunning van een offshore olieveld voor de Nigeriaanse kust.

Een deel van het geld dat Shell zou hebben betaald zou zijn gebruikt voor steekpenningen. Ook het Italiaanse Eni zou vervolgd worden voor deze deal.

De strafzaak tegen Shell voor de calamiteiten in Moerdijk dient op 14 en 16 mei bij de rechtbank in Den Bosch.