De rechter heeft celstraffen van zes maanden tot 3,5 jaar aan zes mannen opgelegd voor het misbruiken van een minderjarig meisje in de provincie Groningen. Een 25-jarige man had over een periode van een jaar seks met het meisje en kreeg de hoogste straf.

Het meisje zou tussen 2015 en 2017 door meerdere mannen zeker tweehonderd keer zijn misbruikt, vaak op zeer grove wijze. Ze was dertien jaar toen het begon en stapte toen ze vijftien was naar de politie.

De mannen reageerden op advertenties op sekssites waarin het meisje werd aangeboden als achttien- of negentienjarige. De 46-jarige oom van het meisje maakte de seksadvertenties en dwong haar tot seks met anderen en het filmen daarvan. Het slachtoffer had vaak onveilige seks en was in sommige gevallen onder invloed van drugs.

De oom uit Winschoten, die zijn nichtje ook zelf misbruikte, is vorig jaar al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. Hij ging in beroep en die zaak loopt nog.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen zeven mannen celstraffen, variërend van tien maanden tot 3,5 jaar, geëist voor het misbruik van het Groningse meisje. Het slachtoffer krijgt van de mannen schadevergoedingen van 5.000 tot 35.000 euro, zo besliste de rechter vrijdag.

Een man wist dat slachtoffer minderjarig was

Tijdens twee zittingsdagen op 24 en 25 januari in de rechtbank in Groningen ontkenden twee mannen ten stelligste dat zij seks hebben gehad met het meisje. Vijf anderen gaven wel toe. Een deel gaf aan niet te weten dat het meisje minderjarig was.

"De rechtbank kon vaststellen dat een van de mannen vanaf enig moment wist dat hij met een toen veertienjarig meisje van doen had. Desondanks bleef hij afspreken", aldus de rechtbank, die mede daarom aan die man de hoogste straf oplegde.

Een van de verdachten pleegde later zelfmoord. Hij had ontkend er iets mee te maken te hebben en zou er zijn ingeluisd door de oom van het meisje. Er loopt nog een zaak tegen een achtste verdachte, die dient in mei.