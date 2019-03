In zwembad de Boetzelaer in het plaatsje Monster (Zuid-Holland), is donderdagavond een zeer grote uitslaande brand uitgebroken. Het zwembad was gesloten en niemand raakte gewond.

Een woordvoerder van de brandweer meldde aan Omroep West dat de brand is ontstaan ​​in een flessenautomaat. Volgens hem kan de brandweer niet naar binnen omdat de rook in het pand geëxplodeerd is wegens te weinig zuurstof.

De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Het zwembad was sinds januari bezig met een verbouwing. Een nieuw waterspeeltuin zou in maart de plaats van een peuterbadje gaan vervangen.