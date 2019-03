De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft een oproep aan brandweermedewerkers gedaan om niet meer via de media met elkaar te praten.

"Voor alle partijen die via de media proberen hun gelijk te halen, geldt dat het destructief is", zegt Halsema. "Dat het slecht is voor het imago en de geloofwaardigheid van ons korps en daarmee ook voor het gevoel van veiligheid van onze Amsterdammers."

"Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen bij de brandweer: praat met elkaar, praat vaker met elkaar, procedeer niet tegen elkaar en praat niet via de media."

De burgemeester reageerde hiermee op vragen van de gemeenteraad over diverse berichten in de media waaruit de onrust binnen de Amsterdamse brandweerorganisatie naar voren komt.

De prioriteit is volgens Halsema dat het vertrouwen binnen het korps wordt hersteld. "We zullen nog voor de zomer nagaan of dat ver genoeg gevorderd is." De modernisering van de brandweer moet in haar optiek "met voorrang" doorgaan.

Het rommelt al langer binnen Amsterdamse brandweer

"En dat is niet omdat de brandweer disfunctioneert, want onze stad is veilig", benadrukte ze. "De organisatie is alleen niet representatief, kent een naar binnen gekeerde cultuur waarin sprake is van seksisme en racisme, en dat vinden we niet acceptabel."

Het rommelt al geruime tijd binnen de Amsterdamse brandweer. Als gevolg van de modernisering en de daarmee gepaard gaande bedreigingen en onrust in het korps, werd de brandweercommandant Leen Schaap eerder met de dood bedreigd. Hij zei eerder dat de sfeer binnen het korps verziekt is.