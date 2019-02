De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag de man die in 2015 de criminele weduwe Bianca van der H. uit Oss probeerde te liquideren, veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. Ook heeft Marco F. wederom tbs gekregen. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

F. had al eerder tbs gekregen voor een ander vergrijp. Volgens de rechtbank heeft F. zich schuldig gemaakt aan poging tot moord toen hij in Van der H.'s huis schoot op de vrouw. Zij liep een schampschot op en overleefde de liquidatiepoging omdat de patroonhouder na het eerste vuur uit het pistool was gevallen.

Van der H. is een bekende in het criminele milieu. Ze was de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 werd gedood bij een schietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen, vermoedelijk wegens een conflict in het drugsmilieu.

Van der H. zat zelf ook in de hennepteelt en vorig jaar werd ze nog veroordeeld voor wapenbezit.