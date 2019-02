Een 53-jarige man is veroordeeld tot zestien jaar cel voor het doden van accountant Hans Boschma (56) uit Heeg in februari 2018. De rechtbank in Leeuwarden ziet voldoende bewijs voor doodslag en afpersing.

De boekhouder werd in zijn woning gevonden met een touw om zijn nek.

Volgens de veroordeelde uit Joure was er sprake van noodweer. Hij had de accountant bezocht om de geldproblemen van zijn ex-schoonzoon op te lossen. De schoonzoon is een achterneef van de accountant, die voor hem een erfenis beheerde. De man uit Joure hoopte dat Boschma zou helpen, maar de accountant viel hem naar eigen zeggen aan.

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank is ervan overtuigd dat Boschma is mishandeld en gewurgd uit financieel gewin.

Rond het overlijden werd 17.000 euro overgemaakt van de computer van de accountant naar de ex-schoonzoon. Volgens de rechter heeft de Jouster dit gedaan.