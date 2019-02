Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank van Rotterdam celstraffen tot vier jaar geëist tegen elf mannen die vervolgd worden voor "grootschalige invoer van verdovende middelen".

Het gaat om verdachten van 34 tot 61 jaar afkomstig uit Colombia, Amsterdam, Rotterdam, Landsmeer en Horst.

De partijen cocaïne werden in 2011 ingevoerd. In totaal gaat het om 257 kilo, maar justitie denkt dat de mannen meer hebben ingevoerd. Het onderzoek naar de groep mannen duurde lang, onder meer omdat de hoofdverdachte in 2015 is geliquideerd. Daarom zijn lagere straffen dan gebruikelijk geëist, aldus het OM.

Bij sommige verdachten zijn "grote geldbedragen in beslag genomen, maar ook luxegoederen, zoals horloges, sieraden en auto’s".

'Ze hebben gebruikgemaakt van corrupte overheidsmedewerkers'

De groep zou heen en weer reizen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en Zuid-Europa en Zuid-Amerika.

Justitie vermoedt dat ze gebruik hebben gemaakt van corrupte medewerkers van overslagbedrijven in de havens. "Zo is van een Rotterdams bedrijf het dienstrooster van een groep medewerkers gevonden. Ook zijn bij doorzoekingen douaneformulieren over bepaalde containers ontdekt."