Een oud-militair heeft wel degelijk recht op een financiële vergoeding omdat hij is blootgesteld aan het giftige chroom-6, heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) donderdag vastgesteld.

Zijn aanvraag voor een schadevergoeding werd eerder afgewezen, omdat de staatssecretaris van Defensie vond dat het niet aannemelijk was dat hij tijdens zijn werkzaamheden in contact was gekomen met chroom-6.

De oud-militair werkte een jaar lang als schoonmaker in loodsen waar materialen die chroom-6 bevatten werden geschuurd en geverfd. Hiermee vindt de CRvB dat het wel degelijk aannemelijk is dat de man is blootgesteld aan chroom-6 en hiermee dus recht heeft op een schadevergoeding.

De oud-militair heeft verschillende longaandoeningen en komt volgens de CRvB in aanmerking voor de Coulanceregeling van defensie. Hij krijgt 7.500 euro als financiële vergoeding.

Het werken met chroom-6 kan leiden tot onder kanker in bijvoorbeeld de longen. Ook kan de giftige stof allergische reacties of astma veroorzaken. Daarnaast lopen mensen die ermee in contact zijn gekomen risico op verschillende andere aandoeningen aan de longen.