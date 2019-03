Een persoon is donderdag zwaargewond geraakt nadat een gemetselde dakrand loskwam en naar beneden viel bij De Meelfabriek aan de Oosterkerkstraat in Leiden. De Meelfabriek meldt dat het slachtoffer zwaar letsel aan een been opliep.

Het ongeval gebeurde rond 10.00 uur. Het slachtoffer raakte bekneld onder het gevallen steen en is bevrijd door de brandweer. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er later meer informatie komt betreffende het ongeval. Zij is ter plaatse voor onderzoek. Door de aanwezigheid van hulpdiensten is de Oosterkerkstraat momenteel afgesloten. De werkzaamheden in de fabriek zijn tijdelijk stilgelegd.

Betrokken partijen gaan een plan opstellen om de bewuste gevel alsnog te slopen en opnieuw te bouwen.

De Meelfabriek is een industrieel complex van dertien gebouwen op de hoek van de Oosterkerkstraat en de Zijlsingel in Leiden. Bouw- en woningtoezicht kwam ter plaatse om de stabiliteit van het gebouw te beoordelen. De Meelfabriek meldt dat is besloten om het terrein en het gebouw af te zetten.