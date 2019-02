Door een aantal aanrijdingen in dichte mist op de A32 (Heerenveen-Leeuwarden) in het noorden van het land zijn donderdagochtend zeker elf gewonden gevallen. De mist leidde tot meerdere kettingbotsingen. De A32 tussen Heerenveen en Wirdum was uren afgesloten.

De politie meldt dat twee personen zwaargewond zijn geraakt. In totaal zijn er 41 voertuigen betrokken bij de ongelukken. Acht auto's moesten worden weggesleept.

Rijkswaterstaat meldt dat er in korte tijd zes ongevallen waren. Bij een van die botsingen waren zeven voertuigen betrokken en bij een ander ongeval zes.

"Het eerste ongeluk was bij Wirdum met meer dan zeven auto's", aldus Rijkswaterstaat. "Vervolgens botste bij Grou de volgende reeks auto's op elkaar en het derde ongeval gebeurde kort daarachter weer."

Rond 13.00 uur was de weg weer open. Het KNMI had al code geel uitgeroepen wegens dichte mist in het noorden, midden en westen van het land.