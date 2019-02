De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap zou in zijn vorige baan bij de politie berispt zijn, nadat hij een "substantieel bedrag" had uitgeleend aan de van verduistering verdachte oud-politiecommissaris Ad Smit. Het zou om duizenden euro's gaan, meldt de Volkskrant donderdag op basis van bronnen.

Het nieuws is opvallend, omdat Schaap in zijn huidige baan op integriteit hamert en openlijk brandweerlieden bekritiseert.

Uit onderzoek van AT5 bleek dat Schaap tussen juni 2016 en september 2018 vijftig keer tegen brandweerlieden heeft opgetreden. Dat ging over onder meer alcoholgebruik en het langdurig parkeren van een privéauto op het brandweerterrein.

Het is niet de eerste keer dat Schaap negatief in het nieuws komt. Vorig jaar kwam hij samen met andere hooggeplaatste politiemensen in het nieuws, omdat hij concertkaarten van Smit had aangenomen. Die kaarten kocht de voormalige politiecommissaris met geld dat voor de politie bestemd was.

Schaap wilde niet reageren op het artikel van de Volkskrant. De brandweercommandant ligt al langer onder vuur. De Telegraaf meldt dat hij tijdens een toespraak zou hebben gezegd dat brandweerlieden "95 procent van de tijd met de handen over elkaar zitten te wachten op een brand".

Uitrukdienst reageert verontwaardigd op uitlatingen Schaap

In een nieuwe brief die aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is verstuurd, en die in handen is van NU.nl, reageert de uitrukdienst verontwaardigd op de uitlatingen van Schaap. Volgens de uitrukdienst heeft iemand die bij de brandweer werkt met gemiddeld dertig doden per jaar te maken.

"We maken dagelijks de meest verschrikkelijke dingen mee, waarvan brand allang niet meer onze hoofdtaak is", schrijft de uitrukdienst. "Dus het feit dat wij na alles wat wij meemaken, 95 procent van de tijd zitten te wachten op brand, schoffeert en kleineert een heel brandweerkorps."

In een eerdere brief die begin februari aan Halsema is verstuurd, staat dat de uitrukdienst geen vertrouwen meer in Schaap heeft. In de woensdag verstuurde brief vraagt de uitrukdienst de burgemeester opnieuw om maatregelen te nemen.