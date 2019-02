De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap werd in zijn vorige baan bij de politie berispt, na een 'substantieel bedrag' te hebben uitgeleend aan Ad Smit, de van verduistering verdachte oud-politiecommissaris.

Dat meldt de Volkskrant donderdag. Het exacte bedrag van de lening is niet bekend, maar het zou gaan om duizenden euro's.

Het nieuws is opvallend, omdat Schaap in zijn huidige baan hamert op integriteit en openlijk brandweerlieden bekritiseert. Uit onderzoek van AT5 bleek dat Schaap tussen juni 2016 en september 2018 vijftig keer optrad tegen brandweerlieden. Dat ging onder andere meer over alcoholgebruik en langdurig parkeren van een privé-auto op het brandweerterrein.

Het is niet de eerste keer dat Schaap negatief in het nieuws komt. Vorig jaar kwam hij, samen met andere hoge politiemannen, in het nieuws omdat hij concertkaarten van Ad Smit aannam. Die kaarten kocht Smit met geld dat bestemd was voor de politie.

Leen Schaap wilde niet reageren op het artikel van de Volkskrant.