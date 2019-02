De politie heeft in de Overijsselse plaats De Lutte vorige week een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij had een vuurwapen en munitie in zijn bezit, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Het onderzoek werd gestart na informatie van de AIVD die erop wees dat de man de ideologie van IS zou aanhangen.

Bij doorzoekingen in de plaats waar hij is opgepakt en op het vaste woonadres van de man zijn gegevensdragers in beslag genomen. In de woning van de verdachte in Groningen trof de politie in de meterkast een kinderrugzak aan met hierin een pistool.

Daarnaast lag er een doos met losse munitie in de meterkast. "Ook is beslag gelegd op documenten waarin de gewapende strijd tegen de ongelovigen wordt verheerlijkt."

Het gaat hier om het vaste woonadres van de man. Wat hij in De Lutte deed, kan het OM niet zeggen.

De man is voorgeleid bij de rechter-commissaris en dinsdag is besloten hem negentig dagen langer in hechtenis te houden. Volgens het OM heeft hij bij de politie geen verklaring afgelegd.