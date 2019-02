De temperatuur heeft voor het eerst dit jaar de 20 graden aangetikt in Nederland. In het Limburgse Arcen is een temperatuur van 20,5 graden gemeten.

De eerste warme dag van dit jaar is hiermee extreem vroeg gekomen, zegt Weerplaza. "Alleen in 1990 werd de eerste warme dag eerder opgetekend, op 24 februari van dat jaar werd het in Oost-Maarland 20,4 graden."

Normaal wordt het pas in de tweede helft van maart of in april 20 graden ergens in Nederland. Vorig jaar was het bijvoorbeeld 7 april toen het zo warm werd.

Eerder op woensdag werd al het datumrecord verbroken. Met 19,3 graden in Eindhoven is het voor de derde dag op rij 'recordzacht'.

Het vorige record dateert van 1959. Toen werd het op 27 februari 17,8 graden. Hiermee is woensdag dus de warmste 27 februari die ooit is gemeten.

Maandag en dinsdag konden Weerplaza ook al "vrijwel overal in Nederland datumrecords noteren". Zo werd afgelopen maandag het "oude februarirecord" met 1 graad gebroken (van 17,3 graden naar 18,3 graden). Het dagrecord is woensdag in De Bilt ook gebroken.

Door de warme dagen zijn de bomen, en dan met name de els en de hazelaar, al vroeg pollen gaan afgeven. Hierdoor kunnen mensen last hebben van hooikoorts.