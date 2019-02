Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag vijf jaar cel geëist tegen de twintigjarige bestuurder die vorig jaar betrokken was bij een fataal auto-ongeluk in Anna Paulowna. Daarbij kwamen drie tieners om het leven.

Ook eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Alkmaar een vijfjarig rijverbod. De aanklager zei "geen enkele twijfel" te hebben over de vraag of Siem B. de bewuste avond achter het stuur van de auto heeft gezeten en de crash heeft veroorzaakt.

De twintigjarige B. uit Oudesluis zegt zich niets van het ongeluk te kunnen herinneren. De slachtoffers, een jongen van vijftien jaar en twee jongens van zestien jaar, zaten bij hem in de auto.

Volgens het OM heeft hij zich laten uitdagen door een vriend die met piepende banden was weggereden. Vervolgens zou hij het gaspedaal van zijn Peugeot 206 onverantwoord diep hebben ingetrapt.

"Hij had er alles voor over om te laten zien wie de snelste was. Hij maakte er gewoon een race van", zei de officier van justitie.

Verdachte wil de tijd terugdraaien

B. stelde eerder op de dag in de rechtbank in Alkmaar dat hij het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd.

"Als ik de tijd kon terugdraaien en die jongens kon terugbrengen op de wereld, dan had ik dat gedaan. Maar dat kan ik niet", zei de verdachte in reactie op de slachtofferverklaringen die tijdens het proces zijn voorgelezen.

Hoewel hij zelf zegt zich niets van de betreffende avond te kunnen herinneren, staat volgens de aanklager vast dat hij de auto bestuurde op het moment van de fatale crash. In zijn bloed zijn die avond sporen van drank en drugs gevonden.

Advocaat vroeg om vrijspraak voor B.

De advocaat van B., Jeroen Dallinga, vroeg woensdag vrijspraak voor zijn cliënt. De raadsman zei dat B. "wisselende verhalen" had verteld over de toedracht, maar dat hij daarna "consistent" in zijn verklaringen was.

Volgens Dallinga kan er sprake zijn van amnesie bij zijn cliënt. "Zijn klachten wijzen in de richting van een posttraumatische stressstoornis. Daarbij kan geheugenverlies optreden." Volgens de raadsman neemt B. geen geregisseerde houding aan. "Zijn verklaring dat hij zich niets herinnert is geen berekenend gedrag."

'Hij neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag'

De ouders van de drie overleden jongens en de vierde inzittende (B.'s toenmalige vriendin) verweten B. in zeer emotionele verklaringen dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en zich respectloos opstelt.

De man heeft wisselend verklaard en zelfs een van de overleden slachtoffers genoemd als bestuurder.

"Je vindt jezelf zielig. Maar drie gezinnen en een heel dorp zijn kapotgemaakt en dat heb jij gedaan", sprak een van de ouders. "Voor mij is dit drievoudige moord", zei een moeder.

Ouders troffen kind op straat aan

De ouders van een van de slachtoffers hoorden de klap van het ongeval en vonden hun eigen zoon in een plas bloed op straat.

"Ik wil heel graag bij je zijn, maar ik heb hier ook nog een ontwricht gezin. Maar eerlijk gezegd kan ik niet wachten tot ik oud ben en mijn tijd hier erop zit", sprak de vader huilend tot zijn overleden kind.