De gemeente Nuenen mag de kosten van het opruimen van drugsafval niet verhalen op de familie die het stuk weiland bezit waar het afval is gedumpt. De grondeigenaren wisten niet van de dumping en konden dat ook niet weten, oordeelt de Raad van State woensdag.

Op het weiland is twee keer door onbekenden een lading drugsafval gedumpt. De gemeente heeft het opruimen ervan geregeld en wilde de kosten verhalen op de familie die het land bezit.

De gemeente beriep zich op het feit dat er afval lag terwijl dat volgens het bestemmingsplan niet mag. Maar omdat de grondeigenaren niet wisten dat er afval lag, zijn zij volgens de Raad van State niet de overtreders.

De eerste dumping van drugsafval werd in de nacht van 27 op 28 september 2016 gedaan. In een uitgebrand voertuig in het weiland stonden smeulende vaten met hierin drugsafval.

Een krap jaar later werden 45 jerrycans en een tank in het weiland gevonden. Omdat iemand had geprobeerd de boel in brand te steken, waren de jerrycans gedeeltelijk gesmolten en lekte een zuurachtige vloeistof in de bodem.

De rechtbank van Oost-Brabant kwam eerder al tot hetzelfde oordeel in deze zaak. De kosten blijven nu definitief voor de gemeente Nuenen.